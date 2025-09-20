BIST 11.294
Özgür Özel, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na önceki genel başkanları davet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin yarın düzenlenecek 22'nci Olağanüstü Kurultayı öncesi, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak, Kurultay'a davet ettiği ancak Kılıçdaroğlu'nun katılmayacağı bildirildi.

İçinde çalkantıların olduğu CHP'de bazı delegeler, 22'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvursa da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yapılan iptal başvurularının reddedildiğini duyurdu. 

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Eylül Pazar günü (Yarın) Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak olan 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na hazırlanıyor. 

ÖNCEKİ GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞTÜ 

CHP Genel Merkezi'nden alınan bilgiye göre, partisinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı için hazırlıklarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KURULTAYA DAVET ETTİ 

Özel'in önceki 3 genel başkanı da Kurultay Salonu'na davet ettiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK 

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu, yarınki kurultaya katılamayacak. 

Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarınki CHP 39. olağanüstü kurultayına katılıp katılmayacağını en yakınındaki isimlerden birine sorduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun, kurultaya katılmayacağını bildirdi.

CHP'NİN 22'NCİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Bin 127 kayıtlı delegenin oy kullanabileceği olağanüstü kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Kurultayda, önce kurultay başkanlık kurulu seçimi yapılacak.

Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasının ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri hakkında güven oylaması yapılacak.

Bunun ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri için ayrı ayı seçim yapılacak.

