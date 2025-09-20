BIST 11.294
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özgür Özel'e tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Özgür Özel, Erdoğan-Trump görüşmesine dair mesnetsiz iddialar ortaya atıyor. Ana muhalefetten dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı ile yapacağı görüşmeye ilişkin mesnetsiz iddialar ortaya atmaktadır. Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz. Aziz milletimiz herkesin geçmişini de müktesebatını da yakından bilmektedir. Bugün küresel düzeyde en tecrübeli bir kaç liderden biri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; dış politikada şahsiyetli duruşu, milli menfaatleri esas alan politikaları ve muhatapları ile karşılıklı yararı gözeten yaklaşımı ile maruftur. Türkiye ile ABD arasındaki gündem, uzun süredir görüşülen savunma sanayi ve ticaret başlıklarından, yatırımlar ve bölgesel istikrara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Liderler düzeyinde bu konuların ele alınması son derece doğaldır. Temennimiz, yapılacak görüşmenin iki ülkenin de yararına olacak kararların alınmasına ve bölgesel barışa katkı sunmasına vesile olmasıdır.

