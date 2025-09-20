BIST 11.294
Bakan Göktaş: Rize’ye ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin, "Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahadayız" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yRize'de etkili olan sağanağa ilişkin açıklama yaptı:

"Rize'de yoğun yağışın sebep olduğu sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahadayız. Geçmiş olsun Rize."

