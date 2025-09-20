BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41
HABER /  GÜNCEL

Sahipli köpeğin saldırdığı kadın öldü

Sahipli köpeğin saldırdığı kadın öldü

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Kayapınar Fatih Sultan Mahallesi'nde yaşayan Fatma Hançer (60), mahallede dolaşırken çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Hançer, 18 Eylül'de yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Hançer'in cenazesi, dün mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu çoban Y.A. tutuklandı. Köpeğin sahibi olduğu öğrenilen muhtar M.C. ise serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlara karşı uyardı
İçişleri Bakanlığı Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlara karşı uyardı
Trabzonspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
Trabzonspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
İsrail'den skandal Kudüs kararı: Filistinlilere zorunlu kılındı
İsrail'den skandal Kudüs kararı: Filistinlilere zorunlu kılındı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özgür Özel'e tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özgür Özel'e tepki
Artvin'de sel tarihi köprüyü yıktı
Artvin'de sel tarihi köprüyü yıktı
CHP, kurultay için iptal davası açan Şahin Kurt'u disipline sevk etti
CHP, kurultay için iptal davası açan Şahin Kurt'u disipline sevk etti
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 1,9 milyar lira ceza kesildi
Rize'de sel ve heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı
Rize'de sel ve heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı
Türkiye'den Suriye Sivil Havacılığı'na navigasyon desteği
Türkiye'den Suriye Sivil Havacılığı'na navigasyon desteği
Alanya Aliefendi'deki yangın tamamen kontrol altına alındı
Alanya Aliefendi'deki yangın tamamen kontrol altına alındı
Cevizlibağ Kız Öğrenci Yurdu'nda 'taciz' skandalı: 4 şüpheli yakalandı
Cevizlibağ Kız Öğrenci Yurdu'nda 'taciz' skandalı: 4 şüpheli yakalandı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a 'Bahis şirketi' göndermesi!
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a 'Bahis şirketi' göndermesi!