HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, 21-25 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı YardımcısıCevdet Yılmaz vekalet edecek.

