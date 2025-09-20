BIST 11.294
Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük onur

Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük onur

Serie A'nın 4'ncü haftasında Juventus, deplasmanda Verona ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmada Juventus'un kaptanlığını yaptı.

Serie A'nın 4'ncü haftasında Juventus deplasmanda Verona ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti. Juventus'un golü 19'da Conceicao'dan geldi. Verona'nın eşitlik sayısını 44'te Orban penaltıdan kaydetti.

Bu sonucun ardından Juventus, bu sezonki ilk puan kaybını yaptı ve 10 puana geldi. Verona ise puanını 3 yaptı.

KENAN YILDIZ KAPTAN OLDU

Juventus'un 10 numarasını giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmada İtalyan ekibinin kaptanlık bandını taktı.

