Gazze için İstanbul’dan Kudüs’e yürüyecek

İranlı Somayeh Moghadam (Nazenin), Gazze’de sıradanlaşan kötülüğe dur demek için ‘Tarih, Vicdan ve Yunus Yürüyüşü’ne İstanbul Üsküdar’dan başlayarak Kudüs’e gidecek.

Abone ol

Dünya, Gazze’de çocukların gözleri önünde ölüme sürüklendiğini izliyor. Bu zulüm sıradanlaştı; kötülüğün rutin hâline gelmesi, sessizliği ve duyarsızlığı normalleştirdi. İnsanlık, artık vicdanını susturmanın bedelini ödemek zorunda…

“March of Yunus – Yunus Yürüyüşü, Barış ve İnsanlık Yürüyüşü”, İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü’nün 11.09.2025 tarihli ve E-15342297-210.99-973791 sayılı yazısı ile resmî olarak onaylandı. Yürüyüş, 28.09.2025 tarihinde saat 11:00’de Üsküdar Meydanı’ndan başlayacak ve Kudüs’e kadar gerçekleştirilecek.

‘’NEYİ BEKLİYORUZ’’

İranlı Somayeh Moghadam (Nazenin), yürüyüşün amacını; ‘’Jeanne d’Arc gibi bireysel kahramanları bir araya getirerek, silahsız halk gücüyle sıradanlaşmış kötülüğe karşı durmak, toplumsal dayanışmayla özgürlüğü temsil etmek ve Gazze’deki çocukların soykırımını engellemek’’ olarak açıklıyor.

Tüm dünya kamuoyuna, ‘’Filistinli halk veya Gazze’li Müslüman değil mi? Onlar insan değil mi, yoksa gentil oldukları için ölümü hak ediyorlar mı?’’ diye seslenen Nazenin, ‘’Simurg metaforu; bir araya gelen, özgürlük ve kurtuluşu temsil eden “Jeanne d’Arc’lar” değil mi? Neyi bekliyoruz? Suskunluğumuzun kötülüğünün sıradanlaşmasını ve iblisin Tanrı’nın evinde yuvalanmasını mı?

GAZZELİ ÇOCAKLAR İÇİN ‘YUNUS YÜRÜYÜŞÜ’

Şu an Gazze çocuklarının bizim hareket etmemize ihtiyaçları var! Sayımız az olabilir, silahsız olabiliriz, ama tarihin kalbinde yer edilecek kişileriz. Yunus Yürüyüşü, Yunus Peygamber’in kendi kavmine geri dönüşünü (insanlık vicdanını) temsil ederek, dünya halkının sesi olacaktır.

Çocuklar her gün Gazze’de katledilirken, sizce BM gibi yalan kapıların kapanması gerekmez mi? Elimizde petrol üreticisi kuruluş ‘OPEC’ varken, silahsız ve güçsüzüz diye, söylemler gülünç değil mi? OIC gibi kuruluşlar, böyle bir olaya karşı sadece söylem-edim politik yöntem izlemesi, şeytanın avukatlığını yapmak değil mi? O zaman sormak gerekiyor; Naziler mi günahkâr, onlarla iş birlik yapanlar mı yoksa “mış” gibi gösterenler mi?’’ dedi.

DESTEK ÇAĞRISI

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde doktora yapan İranlı Somayeh Moghadam (Nazenin), ‘’Tek başıma bu yolculuğu başlatıyorum. Eminim, özgür ruha sahip insanlar da bu yolculuğa katılacaklar’’ diyerek yürüyüşüne destek ve katılımcılara çağrıda bulunuyor.

Yürüyüş Başlama tarihi: 28.09.2025

Saat 11:00

YER: Üsküdar Meydanı