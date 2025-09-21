Benfica, Jose Mourinho yönetimindeki ilk maçında rakibini 3-0 yendi

Portekiz 1. Futbol Ligi 6. haftasında Benfica, Jose Mourinho'nun görev aldığı ilk maçta AVS'yi 3-0 mağlup etti.

Estadio do Clube Desportivo das Aves Stadı'nda oynanan karşılaşmada Benfica, 45+3. dakikada Heorhii Sudakov'la öne geçti.

Maçın 59. dakikasında Vangelis Pavlidis'in penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkaran konuk ekip, 64. dakikada Franjo Ivanovic ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bir maç eksiği bulunan Benfica, lider Porto'nun ardından 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. AVS ise 1 puanla son sırada yer alıyor.