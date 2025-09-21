BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41
HABER /  SPOR

Benfica, Jose Mourinho yönetimindeki ilk maçında rakibini 3-0 yendi

Benfica, Jose Mourinho yönetimindeki ilk maçında rakibini 3-0 yendi

Portekiz 1. Futbol Ligi 6. haftasında Benfica, Jose Mourinho'nun görev aldığı ilk maçta AVS'yi 3-0 mağlup etti.

Abone ol

Estadio do Clube Desportivo das Aves Stadı'nda oynanan karşılaşmada Benfica, 45+3. dakikada Heorhii Sudakov'la öne geçti.

Maçın 59. dakikasında Vangelis Pavlidis'in penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkaran konuk ekip, 64. dakikada Franjo Ivanovic ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bir maç eksiği bulunan Benfica, lider Porto'nun ardından 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. AVS ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Mısır'dan Netanyahu'nun Sina yarımadası iddiasına yanıt
Mısır'dan Netanyahu'nun Sina yarımadası iddiasına yanıt
Gazze için İstanbul’dan Kudüs’e yürüyecek
Gazze için İstanbul’dan Kudüs’e yürüyecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük onur
Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük onur
Ömer Çelik: Özgür Özel’in sözleri tam bir siyasi cehalet örneği
Ömer Çelik: Özgür Özel’in sözleri tam bir siyasi cehalet örneği
Bakan Göktaş: Rize’ye ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz
Bakan Göktaş: Rize’ye ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz
Mourinho'dan fırtına gibi başlangıç!
Mourinho'dan fırtına gibi başlangıç!
Sahipli köpeğin saldırdığı kadın öldü
Sahipli köpeğin saldırdığı kadın öldü
İçişleri Bakanlığı Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlara karşı uyardı
İçişleri Bakanlığı Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışlara karşı uyardı
Trabzonspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
Trabzonspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
İsrail'den skandal Kudüs kararı: Filistinlilere zorunlu kılındı
İsrail'den skandal Kudüs kararı: Filistinlilere zorunlu kılındı