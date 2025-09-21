Cumhuraşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump'ın oğluyla Gazze pazarlığı iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Erdoğan Trump'ın oğluyla Gazze pazarlığı yaptı" iddiasına yanıt verdi. Erdoğan, "Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Erdoğan, 25 Eylül'de ABD Başkanı Trump ile görüşme yapacağını duyurdu.

"Uydurup duruyor"

ABD'de yapacağı temaslara ilişkin bilgiler aktaran Erdoğan, soru cevap kısmında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında Dolmabahçe'de Trump'ın oğluyla buluştuğu ve Gazze pazarlığı yaptığı iddiasına yanıt verdi:

"Yanımızda mıydı? Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekilde verdi. Bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Zaten bu işlerden anlamaz onun kıratı değil dolayısıyla Trump'la herhangi bir alışveriş yapacak olursak zaten oğluyla değil kendisiyle yaparız."

"25 Eylül'de ise Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğiz"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

"Görüşmelerin ilk gününde, 23 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap edeceğim. Konuşmamda Gazze’deki insani felaket ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim. Ayrıca Türkiye’nin bölgesinde istikrarı sağlamaya dönük gayretlerinin yanı sıra uluslararası barışın korunmasına yaptığı katkılara değineceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin hak ve hukuku yine gündemimizde olacak. 80. Genel Kurulu'nu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin Devleti’ni tanıyacak olmasıdır. Biz, bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz.

14 yıllık kanlı ve karanlık bir dönemin ardından 8 Aralık Devrimi’yle özgürlüğüne kavuşan komşumuz Suriye’nin yeni yönetiminin de orada bulunması bizim için son derece sevindirici bir gelişmedir. İnanıyorum ki bu Genel Kurul, çok büyük acılar çeken, hürriyetleri uğruna gerçekten çok ağır bedeller ödeyen Suriyeli kardeşlerimizin kalıcı huzura kavuşmalarına katkı yapar.

Ziyaretimiz sırasında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres’le görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyorum.

Amerikan Başkanı Sayın Trump’ın katılımıyla tertiplenecek Gazze konulu bölgesel toplantıda, kardeş ülkelerin liderleriyle beraber Gazze’deki kanı durdurmak için atılabilecek ortak adımları değerlendireceğiz. New York’ta bulunduğum süre zarfında ayrıca Türk, Amerikan ve soydaş toplumu ile Türk ve Amerikan iş çevreleriyle bir araya geleceğim.

25 Eylül'de ise Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Sayın Trump'ın küresel barış vizyonu ve çabalarına desteğimizi ifade etmiştik. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Coğrafyamızda kan ve gözyaşının dinmesini arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak sadece bunun için yapıyoruz. Ziyaretimiz ve görüşmelerin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."