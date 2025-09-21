BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41
HABER /  EKONOMİ

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyasını yarın başlatıyor.

Abone ol

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi faydalanabilecek.

İndirimden yararlanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksitlerini ödemiş olması, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsayacak. Ancak taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan yararlanamayacak.

Bankalardan konut kredisi kullanabilecek

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kat mülkiyeti oluşan projelerde ise site yönetiminden "alacakları-borcu yoktur" belgesi ile ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belgenin bankaya sunulması gerekecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler yarından itibaren 17 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek.

Bu tarihten sonraki borç kapatmalarda yüzde 25 indirimden faydalanılamayacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rapçi Lvbel C5 İsmail Türüt'e acımadı, yerden yere vurdu! Sosyal medya çalkalandı
Foto Galeri Rapçi Lvbel C5 İsmail Türüt'e acımadı, yerden yere vurdu! Sosyal medya çalkalandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Hakan'dan 'Ütopyanız batsın' başlıklı yazı, CHP'yi eleştirdi: Kendilerine düşen ağlaşmak oluyor
Ahmet Hakan'dan 'Ütopyanız batsın' başlıklı yazı, CHP'yi eleştirdi: Kendilerine düşen ağlaşmak oluyor
Belediye'den şaşırtan açıklama: Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
Belediye'den şaşırtan açıklama: Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
Sözleşmesi bitmeden çıkan kiracıya büyük darbe
Sözleşmesi bitmeden çıkan kiracıya büyük darbe
Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Bakan Bolat açıkladı
Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Bakan Bolat açıkladı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Arda Kardeşler açıklaması!
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Arda Kardeşler açıklaması!
"AKP gittikten sonra yapılacaklar' listesi olay oldu Tansel Cölaşan'dan gerçekleşmesini dilerim paylaşımı
"AKP gittikten sonra yapılacaklar' listesi olay oldu Tansel Cölaşan'dan gerçekleşmesini dilerim paylaşımı
Donald Trump'tan Afganistan'a Bagram tehdidi: "Kötü şeyler olacak"
Donald Trump'tan Afganistan'a Bagram tehdidi: "Kötü şeyler olacak"
Samsun'da eşi ve oğlunun olduğu aracı nehre sürerek ölümüne neden olmuştu yasak aşk çıktı
Samsun'da eşi ve oğlunun olduğu aracı nehre sürerek ölümüne neden olmuştu yasak aşk çıktı
Benfica, Jose Mourinho yönetimindeki ilk maçında rakibini 3-0 yendi
Benfica, Jose Mourinho yönetimindeki ilk maçında rakibini 3-0 yendi
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Mısır'dan Netanyahu'nun Sina yarımadası iddiasına yanıt
Mısır'dan Netanyahu'nun Sina yarımadası iddiasına yanıt
Gazze için İstanbul’dan Kudüs’e yürüyecek
Gazze için İstanbul’dan Kudüs’e yürüyecek