Rapçi Lvbel C5 İsmail Türüt'e acımadı, yerden yere vurdu! Sosyal medya çalkalandı
Ünlü Rapçi Lvbel C5, türkücü İsmail Türüt'e karşı açtı ağzını yumdu gözünü. Ağır laflarla konuşan rapçi, sözlerine devam ederken Mustafa Sandal ve Alişan'a da birkaç sert eleştiride bulundu. O konuşmaları sosyal medyada patladı, herkes tarafından çok konuşuldu. Bakın Lvbel C5 neler söyledi...
Ünlü rapçi Lvbel C5, şarkılarıyla ve her yaptığıyla konuşuluyor. Şarkılarının dinlenme sayılarıyla gündeme çok sık gelen rapçi, bu sefer Orkun Işıtmak'ın Youtube kanalındaki programına konuk oldu ve söyledikleriyle gündeme tekrar oturmayı başardı. Lvbel C5, "Hav Hav" şarkısıyla başlayan tartışmalarda İsmail Türüt, Mustafa Sandal ve Alişan'a sert çıktı.
'Ralli', 'Baba', 'Salla', '10 Numara' gibi şarkılarıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, nam-ı diğer Lvbel C5, daha önce şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği suçlamasıyla tutuklanmış ve Kandıra Cezaevi'ne gönderilmişti. Uyuşturucuya teşvik suçundan 5 ila 10 yıl arası hapis istemiyle yargılanan C5, 22 günün ardından tahliye edilmişti. Şimdi ise Alişan ve İsmail Türüt'e yönelttiği sert sözlerle gündemde.
"TÜRÜT AKRABALARIMA KÜFRETTİ"
Lvbel C5, Hav Hav şarkısının çıktığı dönemde aldığı eleştirilerin kendisini fazlasıyla yıprattığını söyledi ve yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "'Hav Hav' şarkım o dönem çok eleştirildiği için evde dört dönüyordum. Kendi kendime, 'Oğlum niye sevmiyorlar lan beni? Ne amaçları var?' diye soruyordum. İsmail Türüt ise işin dozunu iyice kaçırdı. Benim akrabalarıma küfür etti. O kadar saygısız, pislik bir adam ki o! Üstelik sadece bir şarkı için... Yok onun sülalesi de bilmem nedir falan filan. İşte bu, düpedüz saygısızlık."
ALİŞAN'A: "GEBERİYORSUNUZ PARASIZLIKTAN''
Alişan ise geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, "Hav Hav diyen birine hoş denir mi, ne denir bilemedim" sözleriyle şarkıya esprili bir gönderme yapmıştı.