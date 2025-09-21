BIST 11.294
Belediye'den şaşırtan açıklama: Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi

Türkiye'de son dönemde sayıları artmakta olan AVM'ler tartışma konusu olmaya devam ederken Danıştay'ın "kültürel alanlara AVM yapılamaz" kararının ardından o AVM'nin kapıları kapatıldı, ruhsatı iptal edildi. İşte ayrıntılar...

Son dönemde hızla artan AVM projeleri tartışma yaratmaya devam ederken Danıştay'ın "kültürel alanlara AVM yapılamaz" yönündeki kararının ardından Samsun'un Atakum Belediyesi, CITYMALL AVM'deki iş yerlerinin ruhsatlarını iptal etti ve esnafa tebligat gönderdi.

"AVM'Yİ MÜHÜRLEME YETKİMİZ YOK"

Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, ruhsatların iptal edildiğini belirterek, "AVM'yi mühürleme yetkimiz yok. Bu işlemi büyükşehir belediyesi yapacak" dedi.

"ESAS GÖREV BU BİNANIN YIKILMASIDIR"

Mimarlar Odası Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu ise kararı yerinde bulduğunu ifade ederek, "Asıl mesele bu sürecin tamamlanmasıdır. Esas görev imar; yani bu binanın yıkılmasıdır" diye konuştu.

