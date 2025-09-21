Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! Taraftar onu bekliyor

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, milli takımında geçirdiği sakatlıktan dolayı tedavi altındaydı. Galatasaray'ın sahalara dönmesini dört gözle beklediği Victor Osimhen'in sakatlık durumu netleşmeye başladı. Sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Abone ol

Galatasaray taraftarının sahalara dönmesini sabırsızlıkla beklediği Victor Osimhen'in durumu netleşmeye başladı. Eintracht Frankfurt karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Nijeryalı golcü, yarın ligde oynanacak Konyaspor mücadelesinde de kesin olarak forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk, sağlık ekibinin raporu doğrultusunda hareket ederek hücumdaki en önemli kozlarından biri olan Osimhen konusunda risk almak istemiyor.

LİVERPOOL HESAPLARI

6 Eylül'de Nijerya ile Ruanda arasında oynanan milli maçta sakatlanan Osimhen için hazırlanan geri dönüş planlamasında 30 Eylül'deki Liverpool karşılaşması hedefleniyor. 26 Eylül'de ligde oynanacak Alanyaspor maçına ise hafta içindeki son durumuna göre karar verilecek.

Öte yandan, Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndüğü için ülkesi basınında "Şampiyonlar Ligi için milli takımda oynamadı" şeklinde yapılan eleştirilerin, yıldız futbolcunun moralini olumsuz etkilediği öğrenildi.