Gazze'de İsrail ordusuna ait araç devrildi0 10 asker...

Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerini taşıyan bir aracın "devrilmesi" sonucu 10 askerin yaralandığı belirtildi.

İbranice yayın yapan WALA haber sitesine göre, sabah erken saatlerde kuzeydeki Gazze kentinin yakınlarında, İsrail askerlerini taşıyan "Hummer" tipi askeri cip devrildi.

Yaralanan 2 askerin helikopterle, 8'inin ise ambulansla Batı Kudüs'te bulunan Hadassah Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

Haberde kazanın nedenine ilişkin verilmedi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonu ise yaralı askerlerin Kfir Tugayı'na bağlı olduğunu ve Gazze kentinin dış kesimlerinde yaralandıklarını duyurdu.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun olayla ilgili inceleme başlattığı bilgisi verildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni işgal etme planının bir parçası olarak, işgali hızlandırmak ve kalıcı hale getirmek için son günlerde Gazze kentine binlerce piyade ve zırhlı birlik konuşlandırıyor.

WALA'nın İsrail askeri kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Gazze'de yaklaşık 70 bin asker bulunuyor.

