Gürsel Tekin'in itirafçı CHP'liler sözlerini Sözcü TV yayınlamadı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin Sözcü TV'de konuştu. Yolsuzluk soruşturmalarında itirafçıların 24'ünün CHP üyesi olduğunu söylediği sözlerin YouTube yayınında olmaması sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, "cevap hakkını" kullanmak adına Sözcü TV'de konuştu.

Tutuklu CHP'lilerin 24 CHP'li itirafçı nedeniyle cezaevinde olduklarını dile getiren Gürsel Tekin'in açıklamalarına Sözcü'den sansür geldi. Tekin'in canlı yayında sarf ettiği bu sözler, programın YouTube yayınında yer almadı.

CHP içindeki tartışmaları gündeme taşıyan Tekin'in açıklamaları sosyal medyada geniş yankı bulurken, Sözcü'nün bu tutumu eleştirilerin hedefi oldu. Tekin'in sansüre uğrayan sözleri ise şöyleydi:

Ben Gürsel Tekin olarak, CHP milletvekillerine, ekrenlarda bağıran parti yöneticilerine sormam gereken bir soru var. Bugüne kadar 300'ün üzerinde tutuklu arkadaşımız var. Tutuklu olmalarının temel sebebi 73 tane itirafçıdan kaynaklı. Bu 73 itirafçıdan 24 tanesi CHP üyesi. Neden bu 73 kişiyle ilgili bir şey söylenmiyor.

Parti emekçileri, 99'da partimiz baraj altında kalınca gözyaşı döken arkadaşlarımız alelacele Ertan Yıldız'ın, Aziz İhsan Aktaş'ın arkdaşları tarafından disiplin kuruluna sevk edildiler.

Şimdi soru şu, Hangi güç sizi bu 73 tane itirafçıyla ilgili dava açmasını engelliyor. İkinci soru bu 24 tane CHP üyesi ile ilgili işlem yaptınız mı? Neden yapamadınız? Partimizin yöneticilerin meşgul olması gereken bu meseledir. Biz burada partimiz ne kadar zor durumda olduğunu bildiğimiz için, partimizi bir an önce bu cendereden kurtarmanın peşindeyiz.