BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana merkezli sahte içki operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Adana merkezli sahte içki operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalatında kullanılan malzemelerin ticaretini yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Adana, İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda 16 bin 615 litre kaçak etil alkol, 326 litre gliserin, 116 şişe aroma, 10 bin alkol kiti, 47 şişe içki ile ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazı adreslerde ve araçlarda sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin bulunması polis kamerasıyla görüntülendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de "ölülerin yattığı" mezarlıklar "diriler" için sığınak oldu!
Gazze'de "ölülerin yattığı" mezarlıklar "diriler" için sığınak oldu!
ABD ve İsrail'e kötü haber: 10 ülke daha Filistin'i tanıyor
ABD ve İsrail'e kötü haber: 10 ülke daha Filistin'i tanıyor
Doğu Karadeniz karlar içinde kaldı! O şehirler bembeyaz oldu
Doğu Karadeniz karlar içinde kaldı! O şehirler bembeyaz oldu
Emine Erdoğan ABD'de yoğun bir program yürütecek
Emine Erdoğan ABD'de yoğun bir program yürütecek
Gazze'de İsrail ordusuna ait araç devrildi0 10 asker...
Gazze'de İsrail ordusuna ait araç devrildi0 10 asker...
Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor
Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor
Cumhuraşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump'ın oğluyla Gazze pazarlığı iddiasına yanıt
Cumhuraşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump'ın oğluyla Gazze pazarlığı iddiasına yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor
Belediye'den şaşırtan açıklama: Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
Belediye'den şaşırtan açıklama: Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
Sözleşmesi bitmeden çıkan kiracıya büyük darbe
Sözleşmesi bitmeden çıkan kiracıya büyük darbe
Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Bakan Bolat açıkladı
Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Bakan Bolat açıkladı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Arda Kardeşler açıklaması!
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Arda Kardeşler açıklaması!