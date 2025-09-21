BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Konya’nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Abone ol

Akşehir istikametinden Yunak yönüne seyir halinde olan Hakan Özdemir'in kullandığı 34 RZ 7822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta bulunan Fatma Çoban, Adil Çoban ve Kezban Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini, sürücü Hakan Özdemir ile Samet Çoban'ın ise ağır yaralandığını belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Not: Haberin görseli arşivdir.

ÖNCEKİ HABERLER
Yabancı uyruklu kadın Fatih'teki evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Yabancı uyruklu kadın Fatih'teki evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! Taraftar onu bekliyor
Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! Taraftar onu bekliyor
Gürsel Tekin'in itirafçı CHP'liler sözlerini Sözcü TV yayınlamadı
Gürsel Tekin'in itirafçı CHP'liler sözlerini Sözcü TV yayınlamadı
Adana merkezli sahte içki operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Adana merkezli sahte içki operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Gazze'de "ölülerin yattığı" mezarlıklar "diriler" için sığınak oldu!
Gazze'de "ölülerin yattığı" mezarlıklar "diriler" için sığınak oldu!
ABD ve İsrail'e kötü haber: 10 ülke daha Filistin'i tanıyor
ABD ve İsrail'e kötü haber: 10 ülke daha Filistin'i tanıyor
Doğu Karadeniz karlar içinde kaldı! O şehirler bembeyaz oldu
Doğu Karadeniz karlar içinde kaldı! O şehirler bembeyaz oldu
Emine Erdoğan ABD'de yoğun bir program yürütecek
Emine Erdoğan ABD'de yoğun bir program yürütecek
Gazze'de İsrail ordusuna ait araç devrildi0 10 asker...
Gazze'de İsrail ordusuna ait araç devrildi0 10 asker...
Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor
Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor
Cumhuraşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump'ın oğluyla Gazze pazarlığı iddiasına yanıt
Cumhuraşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump'ın oğluyla Gazze pazarlığı iddiasına yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor