BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41
HABER /  MAGAZİN

Oyuncu Demet Özdemir dolandırıcıların kurbanı oldu: Adını kullanarak para istediler!

Oyuncu Demet Özdemir dolandırıcıların kurbanı oldu: Adını kullanarak para istediler!

Oyuncu Demet Özdemir, son zamanların en favori dizilerinden biri olan Eşref Rüya'da canlandırdığı Nisan karakteriyle çok konuşuluyor. Ünlü oyuncu bu sefer dolandırıcıların hedefi oldu, adı kullanılarak birçok insan arandı. Demet Özdemir, böyle isyan etti...

Abone ol

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Eşref Rüya'da canlandırdığı Nisan karakteriyle son zamanların en gözde oyunculardan biri haline geldi. Dizinin ikinci sezonunun ilk bölümü yayınlandı ve Özdemir'in oyunculuk performansı yeni sezona damga vurdu.

Demet Özdemir, oyunculuk performanslarıyla sık sık gündeme gelirken bu sefer yaşadığı talihsiz olay herkesi şaşırttı. Dolandırıcılar, adını kullanarak vatandaşı aradı. Bakın başarılı oyuncu insanları nasıl uyardı...

Demet Özdemir, adını kullanarak para isteyen sahte hesaplara itibar edilmemesi konusunda sosyal medya hesabı üzerinden bir uyarı mesajı yayınladı. 

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

"İTİBAR ETMEYİN"

Demet Özdemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Adımı kullanarak sizlerden para talep eden sahte bir telefon numarasının olduğunu öğrendim. Lütfen bu hesaplara kesinlikle itibar etmeyin. Sizlerin güvenliği için bu tür sahte profillere karşı dikkatli olmanızı önemle rica ederim."

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Yabancı uyruklu kadın Fatih'teki evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Yabancı uyruklu kadın Fatih'teki evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! Taraftar onu bekliyor
Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! Taraftar onu bekliyor
Gürsel Tekin'in itirafçı CHP'liler sözlerini Sözcü TV yayınlamadı
Gürsel Tekin'in itirafçı CHP'liler sözlerini Sözcü TV yayınlamadı
Adana merkezli sahte içki operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Adana merkezli sahte içki operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Gazze'de "ölülerin yattığı" mezarlıklar "diriler" için sığınak oldu!
Gazze'de "ölülerin yattığı" mezarlıklar "diriler" için sığınak oldu!
ABD ve İsrail'e kötü haber: 10 ülke daha Filistin'i tanıyor
ABD ve İsrail'e kötü haber: 10 ülke daha Filistin'i tanıyor
Doğu Karadeniz karlar içinde kaldı! O şehirler bembeyaz oldu
Doğu Karadeniz karlar içinde kaldı! O şehirler bembeyaz oldu
Emine Erdoğan ABD'de yoğun bir program yürütecek
Emine Erdoğan ABD'de yoğun bir program yürütecek
Gazze'de İsrail ordusuna ait araç devrildi0 10 asker...
Gazze'de İsrail ordusuna ait araç devrildi0 10 asker...
Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor
Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor
Cumhuraşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump'ın oğluyla Gazze pazarlığı iddiasına yanıt
Cumhuraşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump'ın oğluyla Gazze pazarlığı iddiasına yanıt