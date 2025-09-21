Oyuncu Demet Özdemir dolandırıcıların kurbanı oldu: Adını kullanarak para istediler!

Oyuncu Demet Özdemir, son zamanların en favori dizilerinden biri olan Eşref Rüya'da canlandırdığı Nisan karakteriyle çok konuşuluyor. Ünlü oyuncu bu sefer dolandırıcıların hedefi oldu, adı kullanılarak birçok insan arandı. Demet Özdemir, böyle isyan etti...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Eşref Rüya'da canlandırdığı Nisan karakteriyle son zamanların en gözde oyunculardan biri haline geldi. Dizinin ikinci sezonunun ilk bölümü yayınlandı ve Özdemir'in oyunculuk performansı yeni sezona damga vurdu.

Demet Özdemir, oyunculuk performanslarıyla sık sık gündeme gelirken bu sefer yaşadığı talihsiz olay herkesi şaşırttı. Dolandırıcılar, adını kullanarak vatandaşı aradı. Bakın başarılı oyuncu insanları nasıl uyardı...

Demet Özdemir, adını kullanarak para isteyen sahte hesaplara itibar edilmemesi konusunda sosyal medya hesabı üzerinden bir uyarı mesajı yayınladı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"İTİBAR ETMEYİN"

Demet Özdemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Adımı kullanarak sizlerden para talep eden sahte bir telefon numarasının olduğunu öğrendim. Lütfen bu hesaplara kesinlikle itibar etmeyin. Sizlerin güvenliği için bu tür sahte profillere karşı dikkatli olmanızı önemle rica ederim."