YPG'den Halep kırsalnındaki köylere havan topuyla saldırı

Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'in doğu kırsalında yer alan köylere havan saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA’nın Savunma Bakanlığı'nın Medya ve İletişim Yönetimi'ne dayandırdığı haberine göre, dün yerel saatle 18.20’de SDG, Halep'in doğu kırsalındaki Tel Maaz, Alsa ve Kiyariye köylerini havanlarla hedef aldı.

Haberde, SDG'nin kontrolü dışındaki köyleri bombaladığı ve örgütün kendi kontrolündeki Um Tine köyüne de roket attığının Suriye ordusu tarafından tespit edildiği belirtildi.

PKK/YPG'ye bağlı medya organlarının, Suriye ordusunun Um Tine köyünü vurduğuna dair iddiaların kesin bir dille yalanlandığı haberde, "Köyü hedef alan taraf SDG’nin kendisidir." denildi.

Haberde, "Um Tine köyünde işlenen katliamın tüm sorumluluğu, saldırıyı gerçekleştiren SDG’ye aittir." ifadeleri kullanıldı.

