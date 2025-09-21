BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41
HABER /  SAĞLIK

Korkutan haber! Çin'in Ciangmın şehrinde 1714 Chikungunya ateşi vakası tespit edildi

Korkutan haber! Çin'in Ciangmın şehrinde 1714 Chikungunya ateşi vakası tespit edildi

Dünya'yı sarsan Covid-19 virüsü salgınının ardından yeni salgın kapıda! Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Ciangmın şehrinde, sivrisineklerden bulaşan virüsün yol açtığı 1714 Chikungunya ateşi vakası belirlendiği bildirildi. Detaylar...

Abone ol

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Ciangmın şehri sağlık otoriteleri, salgın nedeniyle 3. seviye "halk sağlığı acil durumu" ilan etti.

Şehirde 19 Eylül'e dek 1714 vaka tespit edilirken, vakaların tamamının hafif düzeyde olduğu, ağır hasta ve can kaybının görülmediği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, sivrisineklerden bulaşan aynı adlı virüsün yol açtığı Chikungunya ateşi, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve daha dar ölçekte Avrupa'da salgınlara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor.

Ateş ve eklem ağrılarıyla kendini gösteren hastalık, eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntülere yol açabiliyor.

Çin'de en son ağustosta Guangdong eyaletinin Foşan şehrinde Chikungunya ateşi salgını meydana gelmiş, vaka sayısı günde 600'e kadar çıkmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'da yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'da yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Polonya Kültür Bakanı'ndan dikkat çeken açıklama: “İsrail’in katıldığı Eurovision’a katılmamamız gerektiğini düşünüyorum”
Polonya Kültür Bakanı'ndan dikkat çeken açıklama: “İsrail’in katıldığı Eurovision’a katılmamamız gerektiğini düşünüyorum”
Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı: Maç nerede, ne zaman, saat kaçta?
Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı: Maç nerede, ne zaman, saat kaçta?
YPG'den Halep kırsalnındaki köylere havan topuyla saldırı
YPG'den Halep kırsalnındaki köylere havan topuyla saldırı
İspanya Gazze için ayakta! Sağlık çalışanları katil İsrail'i protesto için sokağa döküldü
İspanya Gazze için ayakta! Sağlık çalışanları katil İsrail'i protesto için sokağa döküldü
Ford Transit 60. yılında "Dünyanın En Büyük Ticari Araç Konvoyu" rekorunu kırdı
Ford Transit 60. yılında "Dünyanın En Büyük Ticari Araç Konvoyu" rekorunu kırdı
Oyuncu Demet Özdemir dolandırıcıların kurbanı oldu: Adını kullanarak para istediler!
Oyuncu Demet Özdemir dolandırıcıların kurbanı oldu: Adını kullanarak para istediler!
Konya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Yabancı uyruklu kadın Fatih'teki evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Yabancı uyruklu kadın Fatih'teki evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! Taraftar onu bekliyor
Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu! Taraftar onu bekliyor
Gürsel Tekin'in itirafçı CHP'liler sözlerini Sözcü TV yayınlamadı
Gürsel Tekin'in itirafçı CHP'liler sözlerini Sözcü TV yayınlamadı
Adana merkezli sahte içki operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Adana merkezli sahte içki operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı