Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili İbrahim Kahraman oldu

Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun yerine Başkanvekili seçmek için toplandı. İlk 4 turda sonuç alınamazken çekilen kurada Bayrampaşa Belediyesi Başkan vekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi saat 10.00'da olağanüstü toplandı.

Başkanvekili seçiminde, CHP Grubu İbrahim Kahraman, Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın'ı aday gösterdi. Düzenlenen seçimlerde, dört tur boyunca iki aday da eşit oy alınca sonuç, kura çekimine kaldı.

Çekilen kura sonucu Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu.

Gerginlik çıktı

Seçimin dördüncü turunda da 18-18'lik beraberlik sonucu çıkınca salonda meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşandı. Salonda gerginlik ve tartışma yaşanırken, salondaki bazı üyeler toplantı odasına alındı.

Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili İbrahim Kahraman, "31 Mart seçimlerinde sandığa yansıyan millet iradesi Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde vücut bulmuştur. Selam olsun Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'na Hasan Mutlu'ya" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kahraman kimdir?

İbrahim Kahraman, 1958 yılında İstanbul'da doğdu ve aslen Giresunlu'dur. İlkokul ve ortaokulu Bayrampaşa'da, liseyi Şişli'de okudu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işçi ve kontrol mühendisi olarak başladı. Daha sonra kendi kurduğu şirkette taahhüt ve proje işleri yaptı. 28 Giresunlular Derneği, Giresun Karabulduk Derneği'nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. Makine Mühendisleri Odası'nda yönetim, denetim ve onur kurulu üyeliklerinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bayrampaşa'da meclis üyeliği ve ilçe başkanlığı yaptıktan sonra, son üç buçuk yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Dairesi Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Kahraman, iki çocuk babasıdır.