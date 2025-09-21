Aykut Kocaman sitem etti: Seçenek dahi olamamak tuhaf

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy kullanan sarı-lacivertli futbol takımının eski teknik direktörü Aykut Kocaman, seçimin kulüp için hayırlı olmasını diledi. Aykut Kocaman Fenerbahçe'de son yıllarda teknik direktör adayları arasında gösterilmemesine sitem etti. Kocaman, "Tuhaf bir durum olarak söylemiştim daha önce. Kişiselleştirmek istemiyorum ama seçenek dahi olamamak tuhaf" dedi.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işlemi için alana gelen Aykut Kocaman, kongre üyelerinin ilgisiyle karşılaştı.

Aykut Kocaman, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan adayı Sadettin Saran'ın göreve gelmesi durumunda kendisiyle ilgili yaptığı futbol şube sorumluluğu açıklamasına değinen Kocaman, "Bizimkisi tutku mesleği, 6-7 yaşından itibaren futbol topunun etrafında şekillenen bir dünya. Biraz ayrı kalmam, bıraktığım anlamına gelmiyordu. Bunu söylemiştim. Hayat nereye doğru gidecek bilmiyoruz. Sadettin Bey'in açıklamasına yazılı açıklamayla cevap vermiştim. Teknik direktörlüğe devam ediyorum ama kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa, orada devam etme amacındayım. Şimdilik buralarda yüzüyorum." ifadelerini kullandı.

"Başarı olduğunda aslan payı başkan ve yönetimlerindir"

Fenerbahçe'de son 8 senede değişen teknik adam sayısının çokluğuyla ilgili soruyu yanıtlayan Kocaman, bu durumun saha içi ve saha dışı olarak ayrılması gerektiğini dile getirdi.

Fenerbahçe Kulübüne 3 Temmuz sürecinde fiili darbe yapıldığını ileri süren Aykut Kocaman, "Çok ağır günler geçti. Saha içine geldiğimiz zaman son 3 senede kuvvetli kadrolar kuruldu. Fenerbahçe tarihinin en pahalı ve kaliteli kadroları. Saha içinde her zaman işler bu kalite orantısıyla belli olmayabiliyor. Burada sadece oyuncu ve antrenörleri suçlamamak gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Futbolda 40 yılı geride bıraktığını vurgulayan Aykut Kocaman, şunları kaydetti:

"Benim içinde bulunduğum kadrolarda başarı olduğunda aslan payı başkan ve yönetimlerindir. Çünkü onlar antrenör ve seçimlerine saygı duyarlar. Sonrasında antrenör ve oyuncu olarak devam eder. Ülkemizde ise tam tersi olur. Ama bir çalışan olarak başarıda aslan payını yönetime veriyorsak, başarısızlıkta da yönetimlerin ve başkanların aynı sorumluluğu almaları gerekiyor. Fenerbahçe'nin son 7 sezonunun ilk 3-4 yılında kadrolarında zafiyet vardı. Kadrolar ve seçimler çok doğru değildi. Sezon içindeki dokunuşlar da doğru değildi. Ama son 3 yıl antrenör ve kadro bazında ciddi yatırımlar yapıldı. Ancak bu dönemlerde de yöneticilerin doğru zamanlardaki doğru davranışları belirleyici oluyor. Saha içindeki problemlerin başında da bu rollerde eksiklik olduğu kanısındayım."

Başkan adaylarının verdiği birlik ve beraberlik mesajının çok kullanılan bir kavramlar olduğunu belirten Kocaman, "Yönetimlerin yapması gereken doğru ve adil davranışlardır. Liyakatli davranışlar. Muhalif olanları bile o grubun içinde pozitif tutar. Dışlamak çok kolay, yönetimlerin direkt yaptığı bir şey. Buna çok dikkat etmek gerek. Ülkemizde artık hainlik mertebesine kadar gelen acayip şeyleri yapmamak daha doğru. Birlik ve bütünlük isteniyorsa önce bundan vazgeçip adil davranışlarla bunun kurulması daha mümkün." diye konuştu.

"Seçenek dahi olamamak tuhaf"

Başkanlık yarışında hem başkan Ali Koç'un hem de başkan adayı Sadettin Saran'ın seviyeyi düşürmediğini söyleyen Kocaman, "Son anda biraz daha bireyselleşti gibi göründü. Genel seçim davranışlarına bakıldığında, geçen seçimlere göre daha saygılı ve seviyeli bir süreç olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de son yıllarda teknik direktör adayları arasında gösterilmemesiyle ilgili şunları söyledi:

"Tuhaf bir durum olarak söylemiştim daha önce. Kişiselleştirmek istemiyorum ama seçenek dahi olamamak tuhaf. Bu durumu oluşturanların yanıtlaması lazım. 40 yıldır piyasanın içindeyim. Ne kadar eksiklerim var, ne kadar fazlalarım var zaten biliniyor. Antrenörlüğü bırakmadığımı, çalıştığımı söylemiştim. Hiç kimsenin, grubun ya da oluşumun adamı olmadığımı, olmayacağımı belirttim. Fenerbahçe'nin bana ihtiyaç duyduğu zaman hazırım. İhtiyaç duyarsa derken, inşallah bana hiç ihtiyaç duymasın, Fenerbahçe hep yükseklerde kalsın. İhtiyaç duyduğu zaman da hiçbir ön koşul olmadan gireceğimi söyledim. İnşallah ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olursa da buradayım."