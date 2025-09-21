Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor
Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemi devam ediyor. Ali Koç ve Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor. Saran oyunu kullanırken, Koç henüz oyunu kullanmadı. Kongre üyeleri, alanda kurulan 50 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy verebilecek. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise sonuçları açıklayacakları saati söyledi.
Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak sandıkların açılmasını bekledi.
Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
Kongre üyeleri, alanda kurulan 50 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy verebilecek. Ali Koç 29 numaralı sandıkta oy kullanacak. Sadettin Saran ise 37 numaralı sandığa oyunu attı. Kongrede Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanılıyor. Ali Koç ve Sadettin Saran'ın listeleri ise şöyle:
Ali Koç
Asil: Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker.
Yedek: Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman.