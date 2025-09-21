Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor

Kongre üyeleri, alanda kurulan 50 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy verebilecek. Ali Koç 29 numaralı sandıkta oy kullanacak. Sadettin Saran ise 37 numaralı sandığa oyunu attı. Kongrede Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanılıyor. Ali Koç ve Sadettin Saran'ın listeleri ise şöyle: