Şarkıcı Melek Mosso konserinde isyan etti: ''Bu kişilere hakkımı helal etmiyorum!''

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sahne alan Melek Mosso, her yaptığı ve söylediğiyle dikkatleri üzerine çeken ünlüler arasında yer alıyor. Konser için çıktığı sahnede özellikle erkeklere seslenerek isyanını dile getiren Mosso'nun o sözleri gündem oldu. Ünlü şarkıcı bakın neler söyledi...

Konuşmasında kadınların yıllardır taciz, mobbing ve fiziksel şiddet gibi sorunlarla mücadele ettiğini belirten şarkıcı Melek Mosso, “Biz kadınlar doğduğumuz günden beri aynı savaşı veriyoruz. Hangimiz aynı şeyi yaşamadık ki?” dedi.

“Erkekler, Sessiz Kalmayın”

Mosso, erkeklere çağrıda bulunarak, “Kadına şiddet uygulayan arkadaşlarınızı dışlayın, aşağılayın. Onları aranızda tutmayın. Çünkü bu kişiler yarın sizin annenize, kızınıza ya da eşinize zarar verebilir. Biz kadınlar zaten mücadele ediyoruz, siz yanımızda olun yeter” ifadelerini kullandı.

“Göz Yumanlara Hakkımı Helal Etmiyorum”

Konuşmasının sonunda, kadına şiddete göz yumanlara da tepki gösteren Mosso, “Böyle birilerine göz yuman varsa aramızda, hakkımı helal etmiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.