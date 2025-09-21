Trabzon'da hamsi ve istavrit fiyatı belli oldu

Trabzon'da geçen hafta kilosu 100 lira olan hamsinin fiyatı dün yaşanan sel nedeniyle 250 liraya çıkmıştı, bugün ise 150 liraya tezgahlarda satışa sunuldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Moloz mevkiindeki balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit, alabalık, barbun, levrek, somon ve çipura gibi balık türleri yer alıyor.

Hamsi ve istavritin kilogramı 150, tirsi 200, somon ve alabalık 250, mezgit 300 ile 450, çipura ise 450 liradan satışa sunuluyor.

"SEZON İŞİ GİDİYOR"

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, sezon başladığından beri satışların iyi olduğunu söyledi.

SAĞANAK, TUTULAN BALIK SAYISINI AZALTTI

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle dün balığın az geldiğine dikkati çeken Örseloğlu, bugün ise balık çeşitlerinin tezgahlardaki yerini aldığını kaydetti.

"BALIK ÇEŞİTLERİ BUGÜN KENDİSİNİ GÖSTERDİ"

Balıkçı Kadir Pınar da yağışların ardından balık çeşitlerinin bugün kendisini gösterdiğini dile getirerek, "Bugün taze taze vatandaşlara balık satıyoruz." ifadesini kullandı.

HAMSİ 150 LİRA

Pınar, dün 250 liradan satışa sunulan hamsinin bugün 150 liraya düştüğünü belirterek, fiyatların son derece makul olduğunu da sözlerine ekledi.