BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41
HABER /  EKONOMİ

Trabzon'da hamsi ve istavrit fiyatı belli oldu

Trabzon'da hamsi ve istavrit fiyatı belli oldu

Trabzon'da geçen hafta kilosu 100 lira olan hamsinin fiyatı dün yaşanan sel nedeniyle 250 liraya çıkmıştı, bugün ise 150 liraya tezgahlarda satışa sunuldu.

Abone ol

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Moloz mevkiindeki balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit, alabalık, barbun, levrek, somon ve çipura gibi balık türleri yer alıyor.

Hamsi ve istavritin kilogramı 150, tirsi 200, somon ve alabalık 250, mezgit 300 ile 450, çipura ise 450 liradan satışa sunuluyor.

Trabzon'da hamsi ve istavrit fiyatı belli oldu - Resim: 0

"SEZON İŞİ GİDİYOR"

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, sezon başladığından beri satışların iyi olduğunu söyledi.

SAĞANAK, TUTULAN BALIK SAYISINI AZALTTI

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle dün balığın az geldiğine dikkati çeken Örseloğlu, bugün ise balık çeşitlerinin tezgahlardaki yerini aldığını kaydetti.

"BALIK ÇEŞİTLERİ BUGÜN KENDİSİNİ GÖSTERDİ"

Balıkçı Kadir Pınar da yağışların ardından balık çeşitlerinin bugün kendisini gösterdiğini dile getirerek, "Bugün taze taze vatandaşlara balık satıyoruz." ifadesini kullandı.

HAMSİ 150 LİRA

Pınar, dün 250 liradan satışa sunulan hamsinin bugün 150 liraya düştüğünü belirterek, fiyatların son derece makul olduğunu da sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de dağcının feci ölümü
Kayseri'de dağcının feci ölümü
İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin devletini tanıdı
İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin devletini tanıdı
Aykut Kocaman sitem etti: Seçenek dahi olamamak tuhaf
Aykut Kocaman sitem etti: Seçenek dahi olamamak tuhaf
Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Ardern, "Gazze'de devam eden soykırımı durdurma" çağrısında bulundu
Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Ardern, "Gazze'de devam eden soykırımı durdurma" çağrısında bulundu
İsrail polisi, Arap asıllı eski milletvekili Hanin Zuabi'yi gözaltına aldı
İsrail polisi, Arap asıllı eski milletvekili Hanin Zuabi'yi gözaltına aldı
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altına alındı
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altına alındı
Çerkezköy'da trafikte çıkan tartışmada sürücü havaya ateş açtı
Çerkezköy'da trafikte çıkan tartışmada sürücü havaya ateş açtı
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili İbrahim Kahraman oldu
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili İbrahim Kahraman oldu
Sadettin Saran'ın bilinmeyen ismi ortaya çıktı!
Sadettin Saran'ın bilinmeyen ismi ortaya çıktı!
Bakan Yumaklı: Muğla ve Antalya'daki orman yangınları kontrol altında
Bakan Yumaklı: Muğla ve Antalya'daki orman yangınları kontrol altında
İtalya'dan turizm fuarında İsrail'e soğuk duş
İtalya'dan turizm fuarında İsrail'e soğuk duş
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına sert tepki!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına sert tepki!