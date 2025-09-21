BIST 11.294
Ali Koç'tan veda konuşması

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık yarışını kaybeden Ali Koç, seçim sonuçlarının ardından yaptığı konuşmada Sadettin Saran’ı tebrik etti.

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık seçimini Sadettin Saran’a kaybeden Ali Koç, seçim sonuçlarının açıklanması sonrası kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe’mizin 38. başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasi şölenini... (yapılan sloganlar üzerine) bari burada saygılı olun!

Bir kez daha Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanlar içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Seçimlerimizin hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun"

