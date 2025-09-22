Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a tepki: Ali Koç'u gönderdin, bravo sana

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak üst üste ikinci puan kaybını yaşayan Fenerbahçe'de hatalı gol yiyen İrfan Can Eğribayat'a olay bir tepki geldi.

Yedek kulübesinde yer alan İrfan Can Eğribayat'a kulübe arkasından bir kişi "İrfan, Ali Koç'u gönderdin. Bravo sana bravo" şeklinde seslendi.

İrfan Can Eğribayat, bu tepkiye herhangi bir cevap vermedi.