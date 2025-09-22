BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,62
ALTIN 4.923,39
HABER /  SPOR

Domenico Tedesco: İkinci yarı tamamen enerjiden uzaktık

Domenico Tedesco: İkinci yarı tamamen enerjiden uzaktık

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ikinci yarısında kötü bir oyun sergilediklerini belirtti.

Abone ol

Domenico Tedesco, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kötü oyun için taraftarlardan özür dileyen Tedesco, "Birkaç açıdan kötü bir oyundu. Sahaya enerji koyamadık. İkili mücadeleleri kazanamadık. İkili mücadeleleri kazanamazsanız, 9 kişiye karşı bile iyi oynayamazsanız. Maça iyi başlamıştık. Golü bulmuştuk. İkinci yarı performansımız düştü. İkinci yarı tamamen enerjiden uzaktık. Oyunu kaybetmek, benim için zordu. Böyle bir maçı berabere bitirmek, benim için mağlubiyet gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı
İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
ABD menşeli ürünlerde ek mali yükümlülük kaldırıldı
ABD menşeli ürünlerde ek mali yükümlülük kaldırıldı
Balıkesir'de şiddetli deprem! AFAD son depremler
Balıkesir'de şiddetli deprem! AFAD son depremler
Cevdet Yılmaz: İngiltere, Kanada ve Avustralya tarihin doğru tarafında
Cevdet Yılmaz: İngiltere, Kanada ve Avustralya tarihin doğru tarafında
TFF, TBF ve Kulüpler Birliği’nden Sadettin Saran’a tebrik
TFF, TBF ve Kulüpler Birliği’nden Sadettin Saran’a tebrik
Bir ülke daha Filistin devletini tanıdı
Bir ülke daha Filistin devletini tanıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’de ilk açıklama: Atılacak her adım hayatidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’de ilk açıklama: Atılacak her adım hayatidir
Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini aşamadı
Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini aşamadı
Ali Koç'tan veda konuşması
Ali Koç'tan veda konuşması
Rize'de sel felaketi! Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı
Rize'de sel felaketi! Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı
AK Parti'den Filistin'i tanıyan ülkelere mesaj: Soykırım şebekesine verilmiş güçlü cevap
AK Parti'den Filistin'i tanıyan ülkelere mesaj: Soykırım şebekesine verilmiş güçlü cevap