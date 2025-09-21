TFF, TBF ve Kulüpler Birliği’nden Sadettin Saran’a tebrik

BIST 11.294
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Kulüpler Birliği Vakfı, Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sadettin Saran için tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Kulüpler Birliği Vakfı, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı yayımladıkları mesajlarla tebrik etti.

TFF'den paylaşılan tebrik mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübünde bugün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın S. Sadettin Saran'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TBF ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Sadettin Saran ve yönetim kurulunu tebrik ederiz." denildi.

Kulüpler Birliğinden yapılan paylaşımda ise, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Sayın S.Sadettin Saran ve yönetim kurulunu tebrik eder, başarılar dileriz. Eski Başkan Sayın Ali Y. Koç'a Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz." görüşlerine yer verildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de Sadettin Saran'ı, telefonla arayarak başkanlığa seçilmesinden dolayı tebrik etti.

