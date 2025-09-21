Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’de ilk açıklama: Atılacak her adım hayatidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’nin New York şehrine gitti. Erdoğan, John F. Kennedy Havalimanı’nda Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve diğer üst düzey yetkililerce karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Şara ve Trump ile yapılacak görüşmelerin önemine değinirken, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önerdiği Türkiye-Rusya-Çin ittifakıyla ilgili olarak “hayırlısı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, BM 80. Genel Kurulu'na katılmak ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD'DE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi'nin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Görüşmeye ilişkin ilk açıklamada bulunan Erdoğan, "Şara ile ilgili olarak yapacağımız görüşmelerimiz var. Sayın Trump'la yapacağımız görüşmeler var. Atılacak her adım hayatidir. Bunları Trump'la görüşmemiz gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerdiği Türkiye-Rusya-Çin ittifakı ile ilgili olarak ise 'Hayırlısı olsun' dedi.