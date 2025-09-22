BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,62
ALTIN 4.923,39
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı

İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Abone ol

Konaklı Mahallesi'nde Suriye uyruklu sürücü İsmail M. (32) yönetimindeki 50 MA 1344 plakalı otomobille, Hulisi P. idaresindeki 35 HP 140 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobildeki Suriye uyruklu Emira H'nin (32) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 5 aylık bebek Ömer M, Seher S. (29), İsra V. (22), Nasurlah S. (23), Merve M. (3), Kasvara S. (3) ve Linda S. (2) yaralandı.

Durumu ağır olan yaralılardan 5 aylık bebek Ömer M. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, otomobil sürücüsü İsmail M. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ödemiş Devlet Hastanesi ve Tire Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü Hulisi P, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazada ölen Emira H'nin kazadan bir gün önce doğum yaptığı ve bir kız çocuğu dünyaya getirdiği, Suriyeli annenin ismini koymadığı bebeğini bir akrabasına bıraktığı öğrenildi.
Muhabir:Turgay Konuralp

ÖNCEKİ HABERLER
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
ABD menşeli ürünlerde ek mali yükümlülük kaldırıldı
ABD menşeli ürünlerde ek mali yükümlülük kaldırıldı
Balıkesir'de şiddetli deprem! AFAD son depremler
Balıkesir'de şiddetli deprem! AFAD son depremler
Cevdet Yılmaz: İngiltere, Kanada ve Avustralya tarihin doğru tarafında
Cevdet Yılmaz: İngiltere, Kanada ve Avustralya tarihin doğru tarafında
TFF, TBF ve Kulüpler Birliği’nden Sadettin Saran’a tebrik
TFF, TBF ve Kulüpler Birliği’nden Sadettin Saran’a tebrik
Bir ülke daha Filistin devletini tanıdı
Bir ülke daha Filistin devletini tanıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’de ilk açıklama: Atılacak her adım hayatidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’de ilk açıklama: Atılacak her adım hayatidir
Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini aşamadı
Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini aşamadı
Ali Koç'tan veda konuşması
Ali Koç'tan veda konuşması
Rize'de sel felaketi! Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı
Rize'de sel felaketi! Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı
AK Parti'den Filistin'i tanıyan ülkelere mesaj: Soykırım şebekesine verilmiş güçlü cevap
AK Parti'den Filistin'i tanıyan ülkelere mesaj: Soykırım şebekesine verilmiş güçlü cevap
Kocaelispor altıncı maçından da galibiyet çıkaramadı
Kocaelispor altıncı maçından da galibiyet çıkaramadı