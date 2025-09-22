Cevdet Yılmaz: İngiltere, Kanada ve Avustralya tarihin doğru tarafında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin’i tanımasını önemli bir adım olarak değerlendirdi. Yılmaz, bu kararın tarihin doğru tarafında yer almak anlamına geldiğini belirterek, daha fazla ülkenin Filistin’i tanımasının işgal ve etnik temizlik girişimlerine güçlü bir yanıt olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Filistin'i tanıyan İngiltere, Kanada ve Avustralya'ya yönelik Nsosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"İngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistin Devleti’ni tanıyarak tarihin doğru tarafında yer almış ve insanlık değerleri doğrultusunda önemli bir adım atmışlardır.

Bölgesel ve küresel barış için, İsrail yönetiminin işlediği soykırıma, insani değerleri ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan uygulamalarına insanlık ittifakı olarak çok daha etkili bir şekilde cevap verilmesi şarttır.

Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınması, işgal ve etnik temizlik yoluyla iki devletli çözümü ortadan kaldırma girişimlerine güçlü bir yanıt olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti; uluslararası hukuku, adaleti, diplomasiyi, insani değerleri ve mazlum Filistin halkının haklı davasını en gür şekilde savunmaya devam edecektir"