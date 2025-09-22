BIST 11.294
Bazı araç fiyatları artacak ek vergi kararı Resmi Gazete'de

İthal otomobillere ek mali yükümlülük geliyor. Kararın ayrıntılarını Ticaret Bakanlığı duyurdu. Yerli araçları desteklemek amacıyla artık ithal edilen otomobillerde yüzde ve dolar bazlı ek ödemeler zorunlu hale geliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yerli üretim ve istihdamı koruma gerekçesiyle binek araç ithalatında yeni düzenlemeler açıklandı.

Artan ithalat baskısı, cari açığın azaltılması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek araçlara ek mali yükümlülükler geliyor.

İŞTE UYGULANACAK ORANLAR
-Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için: Yüzde 25 veya minimum 6.000 ABD Doları/adet

-Plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için: Yüzde 30 veya minimum 7.000 ABD Doları/adet

-Elektrikli otomobiller için: Yüzde 30 veya minimum 8.500 ABD Doları/adet ek mali yükümlülük uygulanacak.

KARAR 60 GÜN SONRA UYGULANACAK

Bakanlık, alınan kararın 60 gün sonra uygulanacağını belirtti.

EN ÇOK ETKİLENMESİ BEKLENEN MODELLER

Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması ülkeler dışında kalan Uzak Doğu ve Çin menşeli elektrikli ve hibrit araçlar etkilenecek. (BYD, MG gibi...) Haricen şarj edilebilen Toyota, Volvo gibi markaların haricen şarj edilen modellerine de mali yükümlülükler geliyor. Türkiye'de üretilen Renault, Toyota, Hyundai, Fiat gibi markaların yerli montajlı araçları ise daha az etkilenecek.

