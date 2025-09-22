Rasim Ozan Kütahyalı evlendi yeni eşi Pınar Ayaz kimdir? Herkes yaşını ve işini...

Evlilik sonrası mutluluğunu dile getiren Rasim Ozan Kütahyalı, nikâh fotoğraflarını hem Twitter hem de Instagram hesabından paylaştı. Genç eşi Pınar Ayaz ise aynı kareleri, “Sen benim her şeyimsin ♥️ @rasimozanofficial hayatımın en anlamlı günü❣️” notuyla yayınladı. Çiftin sade töreninden yansıyan kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.