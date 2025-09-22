Rasim Ozan Kütahyalı evlendi yeni eşi Pınar Ayaz kimdir? Herkes yaşını ve işini...
Rasim Ozan Kütahyalı ve pilates antrenörü sevgilisi Pınar Ayaz, 21 Eylül 2025’te sade bir nikâh töreniyle evlendi. Sosyal medyada paylaşılan düğün kareleri gündeme damga vururken, “Pınar Ayaz kimdir, Rasim Ozan Kütahyalı eşi ne iş yapıyor, Rasim Ozan Kütahyalı kiminle evlendi” soruları en çok arananlar arasına girdi. İşte genç antrenör Pınar Ayaz’ın biyografisi ve çiftin nikâh töreninden detaylar…
Bir dönem Nagehan Alçı ile evliliği ve sonrasında yaşanan çalkantılı boşanma süreciyle gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı, yeni hayatına adım attı. Kütahyalı, 13 yıllık evliliğini 2023 Ekim ayında bitirmişti. Ayrılığın ardından yeni aşkını sosyal medyada duyuran Kütahyalı, genç pilates antrenörü Pınar Ayaz ile ilişkisini kısa sürede ciddiyete taşıdı. Çift, 2024 yılında nişanlanmıştı. Bu kez evlilik haberleri ile gündemdeler.
Pazar günü gerçekleşen nikah töreni ile Rasim Ozan Kütahyalı 1 yıllık sevgilisi Pınar Ayaz ile evlendi. Rasim Ozan, evliliğini sosyal medya hesabından “Benim evlendiğim gün Ali Koç dönemi bitti” notuyla duyurdu.
Evlilik sonrası mutluluğunu dile getiren Rasim Ozan Kütahyalı, nikâh fotoğraflarını hem Twitter hem de Instagram hesabından paylaştı. Genç eşi Pınar Ayaz ise aynı kareleri, “Sen benim her şeyimsin ♥️ @rasimozanofficial hayatımın en anlamlı günü❣️” notuyla yayınladı. Çiftin sade töreninden yansıyan kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Pınar Ayaz'ın nikah şahitliğini Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok üstlendi. Sosyal medya hesabından nikahından görüntüler de paylaşan Kütahyalı, "Aile arası bir sade nikahtı" notunu düştü. Betül Nikah töreninde Rasim Ozan Kütahyalı'nın Nagehan Alçı'dan olan kızları Yasemin ve Ayşe Ela da bulundu.