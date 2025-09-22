BIST 11.294
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ABD'ye çağrı yaptı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'ye uzun süredir askıya alınan diplomasinin yeniden başlatılması için ön koşul olarak nükleer silahları bırakma talebinden vazgeçme çağrısında bulundu.

Kim, Kuzey Kore devlet medyasında yayımlanan meclisteki konuşmasında Güney Kore ile diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olmadığını söyledi.

"Dünya, ABD'nin diğer ülkeleri nükleer silahlarından vazgeçirmeye ve silahsızlanmaya zorladıktan sonra ne yaptığını çok iyi biliyor." ifadesini kullanan Kim, nükleer silahlarını asla bırakmayacaklarını ve yaptırımların kaldırılması karşılığında düşman ülkelerle ticaret konusunda müzakere yapılmayacağını belirtti.

Kim, ABD Başkanı Donald Trump'la ilk görüşmelerinden iyi anılarının olduğunu ancak Washington'ın nükleer silahsızlanmayla ilgili hayali saplantısından vazgeçmesi halinde ABD ile görüşmelere yeniden başlamamak için hiçbir nedenin bulunmadığını dile getirdi.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmıştı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ile Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

Washington yönetiminin en son 2020'de nükleer silahsızlanma görüşmelerini sürdürmek üzere yaptığı teklif de Pyongyang tarafından reddedilmişti.

