Okulda sağlık alarmı: Çocuklar bu risklerle karşı karşıya

Okul zili çaldı, çocuklar sınıflarına döndü… Ancak yeni eğitim yılı beraberinde sağlık risklerini de getiriyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, “Basit bir kanamadan büyük bir deprem felaketine kadar çocukların doğru müdahaleyi bilmesi hayat kurtarır. Aileler ve öğretmenler bu konuda bilinçli olmalı” uyarısında bulundu.

Abone ol

Okul ziliyle birlikte milyonlarca öğrenci yeni eğitim dönemine başladı. Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, bu süreçte ailelerin dikkat etmesi gereken noktalara değinerek hem küçük kazalarda ilk müdahale yöntemlerini hem de çocukların sağlığını koruyacak önlemleri anlattı.

ÇOCUKLAR TRAVMALARA AÇIK

Okul çağındaki çocukların hareketlilikleri nedeniyle sık sık travmalar yaşayabildiğini belirten Prof. Dr. Güzel, “Basit bir kanamada yaraya bası yapılması çok önemlidir. Kafa travması ve burun kanamalarında ise başın öne eğilmesi ve burnun iki kanadının sıkılması hayati öneme sahiptir. Yangın durumunda dumanlardan korunmak için yere yakın hareket etmek, depremde ‘çök-kapan-tutun’ davranışını bilmek çocukların hayatını kurtarabilir. Lise çağındaki öğrenciler ise boğazına yabancı cisim kaçan bir arkadaşına Heimlich manevrasını uygulayabilecek bilgiye sahip olmalıdır.”

DİKKAT DAĞINIKLIĞINA KARŞI VİTAMİN TAKVİYESİ

Ailelerin en büyük endişelerinden birinin dikkat eksikliği olduğunu belirten Prof. Dr. Güzel, vitamin ve mineral eksikliklerinin başarıyı olumsuz etkileyebileceğini ifade etti:

“D vitamini, B12 ve demir eksiklikleri mutlaka kontrol edilmeli ve eksiklik varsa takviye edilmelidir. Bu tür destekler çocukların hem dikkat sürelerini hem de eğitim performanslarını artırır.”

AŞILAR HAYAT KURTARIYOR

Kronik hastalığı olan veya prematüre doğan çocukların kış döneminde daha fazla risk altında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Güzel, grip (influenza) ve RSV aşılarının önemine değinerek, “Bu aşılar çocuklarda hayat kurtarıcı bir etki sağlar. Ayrıca el hijyeni ve tuvalet alışkanlıklarının aileler tarafından küçük yaşta kazandırılması da bulaşıcı hastalıklara karşı en etkili koruma yöntemidir” dedi.

HASTA ÇOCUKLAR OKULA GÖNDERİLMEMELİ

Prof. Dr. Güzel son olarak aileleri uyardı:

“Çocuk hastayken okula gönderilmemelidir. Enfeksiyonun ilk evrelerinde evde istirahat edilmesi hem çocuğun sağlığı hem de toplum sağlığı açısından son derece önemlidir.”