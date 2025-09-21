Özge Özpirinççi programda gözyaşlarına boğuldu! Stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı
Oyuncu Özge Özpirinççi, sosyal medya paylaşımlarıyla ve oyunculuğuyla kendinden sık sık söz ettiriyor. Son olarak İtalya'da katıldığı televizyon programında duygusal anlar yaşayan başarılı oyuncunun ağlama sebebi herkese duygusal anlar yaşattı. İşte o anlar...
Bu sezonun ilk Türk konuğu olarak programa çıkan oyuncu, ALS hastalığı nedeniyle kaybettiği babasından söz ederken gözyaşlarına boğuldu.
O anlar, programın tanıtım videosunda da yer aldı ve “Özge Özpirinçci, babasını hatırlayınca duygulandı” notuyla paylaşıldı. Söz konusu programın önümüzdeki günlerde ekranlarda yayınlanacağı açıklandı.
İşte o anlar...