İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk sebebiyle sürücüler güçlük çekti...

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde kentin bazı bölgelerinde gittikçe artan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında yoğun trafik gözleniyor.

Trafik felç oldu...

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde trafik yoğunluğu Esenyurt ve Gaziosmanpaşa'dan başlarken Edirne istikametinde akıcı seyrediyor.

Aynı yolun Halkalı-Bahçeşehir yönünde meydana gelen kazadan dolayı trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçlar, olay yerinden kaldırılırken bölgedeki trafik yoğunluğu sürüyor.

Avcılar-Haramidere, Basın Ekspres ve Mahmutbey'deki bağlantı yollarında sürücüler güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde araç yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı'na kadar devam ediyor.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Göztepe, Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik çevresinde trafik yer yer yoğun seyrediyor.

Edirne istikametinde Pendik'ten başlayan araç trafiği Maltepe, Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli'ne kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli'den Çamlıca gişelerine ve Altunizade'ye kadar trafik yoğunluğu etkili oluyor.

Sabah erken saatlerden itibaren toplu taşıma kullanarak işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, aktarmaların yoğun yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu, kent genelinde yüzde 71 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 65'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80'e kadar çıktı.

