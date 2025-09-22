Konya'da deprem oldu! AFAD duyurdu, büyüklüğü kaç?

Balıkesir'in ardından Konya da sallandı. Konya'nın Kulu ilçesinde saat 09.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Balıkesir ve Ege Denizi'ndeki depremler sonrası Konya sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.