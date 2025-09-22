BIST 11.294
Konya'da deprem oldu! AFAD duyurdu, büyüklüğü kaç?

Balıkesir'in ardından Konya da sallandı. Konya'nın Kulu ilçesinde saat 09.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir ve Ege Denizi'ndeki depremler sonrası Konya sallandı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde  4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

