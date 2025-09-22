Özgür Çelik bugün hakim karşısına çıkıyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Erdem Kara ve aralarında ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 26 kişi, "31 Ocak Çağlayan Davası" kapsamında bugün hakim karşısına çıkıyor. Sanıklar hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş" gibi suçlamalarla 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşmayı, CHP lideri Özgür Özel de takip edecek.

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gençlik Kolları Genel Başkanı Erdem Kara ve aralarında ilçe başkanları ile yöneticilerin de bulunduğu 26 kişi, bugün Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkıyor.

31 Ocak’ta Çağlayan Adliyesi önünde yaşanan olaylara ilişkin açılan davada sanıklar hakkında “görevi yaptırmamak için direnme”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş”, “kasten yaralama” ve “kamu malına zarar verme” suçlamalarıyla 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşma, Çağlayan Adliyesi, 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik'in savunma yapacağı duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip edecek.

CHP İstanbul İl Örgütü, il yöneticileri, ilçe başkanları ve gençlik kolları yöneticileri davaya katılım çağrısında bulundu.

Parti örgütü, “31 Ocak Çağlayan Davası’nda orada olacağız” mesajıyla Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelecek.

Dava öncesi CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Adaletin yanında, haksızlığın karşısında: Çağlayan’dayız!

İl Başkanımız Özgür Çelik, İl Gençlik Kolları Başkanımız Erdem Kara, il yöneticilerimiz ile ilçe başkanlarımız ve yöneticilerimizin yargılandığı “31 Ocak Çağlayan Davası” duruşması için Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla, yarın Çağlayan Adliyesi’nde buluşuyoruz.

Adalet talebini dile getiren, haksızlık ve baskılara karşı duranları bekliyoruz."