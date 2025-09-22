BIST 11.519
Ardahan'da yoğun kar ve sis! Yılın ilk karı yüksek kesimlerde etkili oldu...

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve yoğun sis etkili oldu.

 Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ile sis etkili oldu.

Kar ve sis görüldü

Ardahan genelinde etkili olan soğuk hava yükseklerde, kar yağışı ve sise dönüştü.

Yağışla Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası beyaza büründü.

Yoğun sisin etkili olduğu yaylada, kışı aratmayan manzaralar oluştu.

Ardahan'da yoğun kar ve sis! Yılın ilk karı yüksek kesimlerde etkili oldu... - Resim: 0

Kars'ta da kar yağışı etkili oldu

Kars'ın Kağızman ilçesinin yüksek noktalarında da kar yağışı etkisini gösterdi.

Sıcaklık düştü

Hava sıcaklığının 7 dereceye düştüğü ilçenin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kağızman ilçesini çevreleyen dağlar beyaza büründü. Ayrıca il genelinde de soğuk hava etkisini sürdürüyor.

