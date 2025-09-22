BIST 11.519
DOLAR 41,38
EURO 48,72
ALTIN 4.950,01
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’ta, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı” önerisine ilk kez yanıt verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine geldi.

Erdoğan, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan TRT muhabirinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı önerisine ilişkin sorusuna "Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun inşallah" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisiyle ilgili açıklama - Resim: 0

Bahçeli ne demişti?

Devlet Bahçeli, “Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek ‘TRÇ’ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Devlet Bahçeli, Türkiye için ABD-İsrail'e karşı yeni ittifak önerdi: TRÇ
ÖNCEKİ HABERLER
Ardahan'da yoğun kar ve sis! Yılın ilk karı yüksek kesimlerde etkili oldu...
Ardahan'da yoğun kar ve sis! Yılın ilk karı yüksek kesimlerde etkili oldu...
4 önemli ülke Filistin'i tanıdı Netanyahu çıldırdı! Filistin'i tanıyan ülkeler listesine bakın
4 önemli ülke Filistin'i tanıdı Netanyahu çıldırdı! Filistin'i tanıyan ülkeler listesine bakın
Malatya'da trafik kazası! Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı...
Malatya'da trafik kazası! Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı...
Konya'da deprem oldu! AFAD duyurdu, büyüklüğü kaç?
Konya'da deprem oldu! AFAD duyurdu, büyüklüğü kaç?
Özgür Çelik bugün hakim karşısına çıkıyor
Özgür Çelik bugün hakim karşısına çıkıyor
İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk sebebiyle sürücüler güçlük çekti...
İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk sebebiyle sürücüler güçlük çekti...
Fenerbahçe başkanı seçilen Sadettin Saran'dan açıklama: En büyük hayalim...
Fenerbahçe başkanı seçilen Sadettin Saran'dan açıklama: En büyük hayalim...
Citroen Türkiye, şirketin global pazarında üçüncü sıraya yükseldi
Citroen Türkiye, şirketin global pazarında üçüncü sıraya yükseldi
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları! Alış-satış ne kadar
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları! Alış-satış ne kadar
Siber suçlara yönelik operasyonlarda 55 şüpheli tutuklandı
Siber suçlara yönelik operasyonlarda 55 şüpheli tutuklandı
Balıkesir'de yeni deprem oldu! AFAD duyurdu
Balıkesir'de yeni deprem oldu! AFAD duyurdu
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ABD'ye çağrı yaptı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ABD'ye çağrı yaptı