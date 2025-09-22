ABD menşeli ürünlerde ek mali yükümlülük kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, 2018 yılında ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair karar, yürürlükten kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair karar, yürürlükten kaldırıldı. Kararın, 1567 sayılı Kanunun 1'inci, 474 sayılı Kanunun 2'nci, 3283 sayılı Kanunun 2'nci, 4458 sayılı Kanunun 16'ncı, 22'nci ve 55'inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince verildiği belirtildi.

Ek vergi getirilen ürünler arasında alkollü içecekler, otomobil, makyaj malzemeleri ve yaprak tütünleri de vardı.

OTOMOBİL İTHALATINA DÜZENLEME

Öte yandan Ticaret Bakanlığı otomobil ithalatında yeni düzenlemeye gitti.

Yeni karara göre Avrupa Birligi ülkeleri ve Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması olan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında ek mali yükümlülükleri uygulanacak. Ek mali yükümlülük araç tipine göre değişecek.