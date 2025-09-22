BIST 11.519
DOLAR 41,38
EURO 48,72
ALTIN 4.950,01
HABER /  MAGAZİN

İrem Derici'den sevgilisiyle aşk dolu paylaşım! Yaptırdıkları dövmeler olay oldu

İrem Derici'den sevgilisiyle aşk dolu paylaşım! Yaptırdıkları dövmeler olay oldu

Şarkıcı İrem Derici, gündemdeki yerini her zaman koruyor. Çılgın sözleri ve açıklamalarıyla çok konuşulan Derici, bu sefer sevgilisi Melih Kunukcu ile yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Yakın zamanda evlilik teklifi almıştı. İkilinin dövmelerini gören herkes çok şaşırdı.

Abone ol

İrem Derici şarkıları, açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelirken, aşk hayatıyla da çok konuşuluyor. Aradığı aşkı bir türlü bulamadığını söyleyen Derici, geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi almıştı. Sosyal medya hesabından sevgilisi Melih Kunukcu ile aşk dolu anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, yeni yaptırdığı dövmeyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi yine başardı.

"ÇOCUK HAYALİM VAR"

Sevgilisi Melih Kunukcu'dan evlilik teklifi alan İrem Derici, evlilik teklifi beklemediğini belirtmiş, "Teklif beklemiyorum ama olursa kabul ederim" diyerek dünyaevine girme sinyali vermişti. Derici, aynı zamanda "İlk defa çocuk hayali kuruyorum." demişti.

Aşkları doludizgin devam eden çift, birinci yıl dönümlerini kutladı. Instagram'dan paylaşım yapan Derici, şu ifadelere yer verdi:

"BENİ 2 AY SÜRÜNDÜRDÜ"

"Şu sofrayı kurup, artık birbirimizden başkasıyla yapamayacağımızın farkına varalı geçen 1 yıl! Tanışma 20 Temmuz ama beni 2 aya yakın süründürmüşsün bayım.

"KOCAM"

Nice yıllarımıza kalbim! Kuracağımız hayata, inişlerimize çıkışlarımıza, sadece birbirimize bakarken tutamadığımız mutluluk gözyaşlarımıza… Nice yıllarımıza kocam!"

Çift, ilişkiye başladıkları günü kollarına dövme yaptırdı.

İrem Derici'den sevgilisiyle aşk dolu paylaşım! Yaptırdıkları dövmeler olay oldu - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Polisan Holding'in Dilovası tesisi LEED gümüş sertifikası aldı
Polisan Holding'in Dilovası tesisi LEED gümüş sertifikası aldı
150 liralık yağa 450 lira dedi! O market sahibi için hareket geçildi 17 milyon lira ceza...
150 liralık yağa 450 lira dedi! O market sahibi için hareket geçildi 17 milyon lira ceza...
Dua Lipa tarafını seçti! İsrail destekçisi menajerine yol verdi...
Dua Lipa tarafını seçti! İsrail destekçisi menajerine yol verdi...
Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Hanımla ilgili dedikodular
Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Hanımla ilgili dedikodular
Zorlu Holding, geçen yıl 2,9 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi
Zorlu Holding, geçen yıl 2,9 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve 7 şüpheli hakkında yeni karar
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve 7 şüpheli hakkında yeni karar
Bolu'da 2 katlı evde yangın: Karı-koca hayatını kaybetti
Bolu'da 2 katlı evde yangın: Karı-koca hayatını kaybetti
Bolu'da korkunç yangın can aldı! İki katlı evde yaşlı çift yaşamını yitirdi...
Bolu'da korkunç yangın can aldı! İki katlı evde yaşlı çift yaşamını yitirdi...
ABD menşeli ürünlerde ek mali yükümlülük kaldırıldı
ABD menşeli ürünlerde ek mali yükümlülük kaldırıldı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 2. duruşması başladı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 2. duruşması başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisiyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisiyle ilgili açıklama
Ardahan'da yoğun kar ve sis! Yılın ilk karı yüksek kesimlerde etkili oldu...
Ardahan'da yoğun kar ve sis! Yılın ilk karı yüksek kesimlerde etkili oldu...