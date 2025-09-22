İrem Derici'den sevgilisiyle aşk dolu paylaşım! Yaptırdıkları dövmeler olay oldu

Şarkıcı İrem Derici, gündemdeki yerini her zaman koruyor. Çılgın sözleri ve açıklamalarıyla çok konuşulan Derici, bu sefer sevgilisi Melih Kunukcu ile yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Yakın zamanda evlilik teklifi almıştı. İkilinin dövmelerini gören herkes çok şaşırdı.

İrem Derici şarkıları, açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelirken, aşk hayatıyla da çok konuşuluyor. Aradığı aşkı bir türlü bulamadığını söyleyen Derici, geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi almıştı. Sosyal medya hesabından sevgilisi Melih Kunukcu ile aşk dolu anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, yeni yaptırdığı dövmeyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi yine başardı.

"ÇOCUK HAYALİM VAR"

Sevgilisi Melih Kunukcu'dan evlilik teklifi alan İrem Derici, evlilik teklifi beklemediğini belirtmiş, "Teklif beklemiyorum ama olursa kabul ederim" diyerek dünyaevine girme sinyali vermişti. Derici, aynı zamanda "İlk defa çocuk hayali kuruyorum." demişti.

Aşkları doludizgin devam eden çift, birinci yıl dönümlerini kutladı. Instagram'dan paylaşım yapan Derici, şu ifadelere yer verdi:

"BENİ 2 AY SÜRÜNDÜRDÜ"

"Şu sofrayı kurup, artık birbirimizden başkasıyla yapamayacağımızın farkına varalı geçen 1 yıl! Tanışma 20 Temmuz ama beni 2 aya yakın süründürmüşsün bayım.

"KOCAM"

Nice yıllarımıza kalbim! Kuracağımız hayata, inişlerimize çıkışlarımıza, sadece birbirimize bakarken tutamadığımız mutluluk gözyaşlarımıza… Nice yıllarımıza kocam!"

Çift, ilişkiye başladıkları günü kollarına dövme yaptırdı.