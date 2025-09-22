BIST 11.519
Bolu'da korkunç yangın can aldı! İki katlı evde yaşlı çift yaşamını yitirdi...

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında, yaşlı çift yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Ekinören köyünde Necati (85) ve Ziyaver Karaman'ın (85) yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti belediyelerine bağlı itfaiye erleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER KALDIRILDI

Cenazeler, incelemelerin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

