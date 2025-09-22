Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Hanımla ilgili dedikodular

İSTANBUL Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu iddiaları aktardı. İddiasına göre Kılıçdaroğlu koltuk hırsı ile halkı da partiyi de umursamıyormuş. Hatta öyle ki eşi Selvi Hanım da onun bu arzusunu körüklüyormuş. Altaylı'nın aktardığı 'kulis' diyemeceğiz' de 'dedikodunun' kaynağı da bir zamanlar Kılıçdaroğlu'na yakın olan vekillermiş.

Youtube kanalındaki "YORUMLAYAMIYOR" programında mektubu okunan Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'na ilişkin bu kez 'dedikodu' aktardı. Hafta sonunda bazı CHP'li vekillerle görüştüğünü kaydeden Fatih Altaylı bu isimlerin bir zamanlar Kılıçdaroğlu'na çok yakın olduklarını söyledi.

Tıpış tıpış lafı

Bu vekillere "Kemal Bey partinin de seçmenin de artık kendisini istemediğini, sokağa bile çıkamayacağını görmüyor mu? diye sorduğunu belirten Altaylı yanıtı şöyle aktardı:

-"Siz Kemal Bey'i bizim kadar tanımazsınız. Kemal Bey ne pahasına olursa olsun o koltuğa oturmak istiyor.

-Çünkü Kemal Bey bizim eski genel başkan halkı önemsemez. Hatta partiyi de önemsemez. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Tıpış tıpış lafından anlarsınız.

-Ona göre her şeyi tıpış tıpış yapmak zorundasınız. Tıpış tıpış Ekmeleddin der önce partiye sonra seçmene. Kemal Bey şöyle düşünüyor ben o koltuğa oturursam birkaç ay içinde her şey unutulur. CHP seçmeni tıpış tıpış beni destekler. Kemal Bey CHP seçmeni için koltukta kim varsa ona biat eder diye düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu bürokrattır, siyasetçi değil.

Eşi Selvi Hanım da...

"Peki Selvi Hanım kendisini uyarmıyor mu?" diye soran Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü: