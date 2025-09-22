BIST 11.519
Polisan Holding'in Dilovası tesisi LEED gümüş sertifikası aldı

Polisan Holding, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında Kocaeli Dilovası'ndaki reçine üretim tesisine yaptığı yatırımlar nedeniyle ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından LEED Gümüş Sertifikası elde etti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda çevresel ve sosyal faydayı operasyonel süreçlerine ve yatırımlarına entegre eden Polisan Holding, dünya standartlarında yeşil tesis yatırımlarına yenisini ekledi.

Holdingin Kocaeli Dilovası'nda tasarım ve inşaat sürecini yeşil bina standartlarını gözeterek tamamladığı reçine üretim tesisi, ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından verilen LEED Gümüş Sertifikası'na layık görüldü. Böylece tesis, Türkiye'nin LEED sertifikalı 47. endüstri tesisi oldu.

LEED Sertifikası, enerji ile su verimliliği, atık yönetimi, iç mekan hava kalitesi ve sürdürülebilir malzeme kullanımı gibi birçok alandaki çevresel ve sosyal faydaları ölçümleyen prestijli yeşil bina standartları arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cantekin Dinçerler, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda tüm yeni yatırımlarını çevresel ve sosyal faydayı gözeterek tasarladıklarını belirtti.

Dinçerler, LEED Gümüş Sertifikası almalarının, çevreye duyarlı üretim vizyonlarının uluslararası standartlarca onaylandığının somut bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Yeşil Bina Trendleri raporuna göre, yeşil bina kriterleri ilk aşamada ortalama yüzde 3-5 ek yatırım maliyeti gerektirse de enerji ve su verimliliği sayesinde yatırımın geri dönüşü genellikle 3-5 yıl içinde sağlanmakta. Ayrıca, yeni yeşil binalarda ilk 12 ayda işletme maliyetlerinde ortalama yüzde 11, 5 yıl içinde ise yüzde 17 tasarruf sağlandığı öngörülüyor. Uzun vadede bu yaklaşım, hem çevreye hem de şirketimize değer yaratacak."

