Dua Lipa tarafını seçti! İsrail destekçisi menajerine yol verdi...

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, İsrail destekçisi menajeri David Levy ile yollarını ayırdı. Levy'nin Filistin yanlısı bir grubun Glastonbury'de sahne almaması için imza verdiği ortaya çıkınca bu karar gündeme geldi. Filistin'e desteğini sık sık dile getiren Lipa, "Bu tavır benimle uyuşmuyor" diyerek mesajını net şekilde verdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, uzun süredir birlikte çalıştığı menajeri David Levy ile yollarını ayırdı. İsrail destekçisi olarak bilinen Levy'nin, Filistin yanlısı bir müzik grubunun Glastonbury Festivali'nde sahne almaması için imza verdiği ortaya çıkınca, Lipa'nın bu kararı aldığı öğrenildi.

"BU TAVIR BENİMLE UYUŞMUYOR"

İngiliz basınına konuşan kaynaklara göre, Dua Lipa ekibi aracılığıyla Levy'nin artık müzik işleriyle ilgilenmemesini sağladı. Lipa'nın, "Filistin'e desteğim net, bu tavır benimle uyuşmuyor" mesajı verdiği aktarıldı. Sanatçı, aynı ajansla çalışmaya devam ederken farklı bir temsilciyle yoluna devam ediyor.

FİLİSTİN'E AÇIK DESTEK

Kosova doğumlu sanatçı, uzun süredir Filistin'e verdiği destekle biliniyor. Mayıs 2024'te Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendiren Lipa, İngiltere'nin de "Gazze'deki suça ortak" olduğunu öne sürmüştü.

