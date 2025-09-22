Büyük projelerde yer almıştı! 49 yıllık holding iflas etti, borcu dudak uçuklattı

Akkuyu Nükleer Santrali ile TEİAŞ’a iş yapan 1976 yılından beri faaliyet gösteren Türk devlerinden Oskar Holding 2 milyar lirayı aşkın borcuyla konkordato ilan etmişti. Mahkeme holdingin iflasına karar verdi.

1976’dan bu yana enerji, inşaat, aydınlatma ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren Oskar Holding, ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon gerekçesiyle 4 bağlı şirketiyle birlikte konkordato ilan etmişti. Ancak mahkeme, şirketin borçlarını ödeyemediğine hükmederek iflasına karar verdi.

Karara göre Oskar Yatırım Enerji, Oskar Enerji, Oskar Led Aydınlatma ve Anadolu Elektrik Sanayi’nin de aralarında bulunduğu grup şirketlerinin tamamı iflas kapsamına alındı. Şirketin stokları ve varlıkları kayyım gözetiminde tasfiye edilecek.

2 milyar lirayı aşan borç yükü

Holdingin özellikle kamu ve özel sektörde üstlendiği projelere rağmen, 2 milyar lirayı geçen borçlarını çeviremediği kaydedildi. Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre, mahkeme, rehinli alacaklılara yönelik konkordato taleplerini reddetti, adi alacaklılar için ise taksitli ödeme planı oluşturdu.

Enerji projelerinde önemli rol almıştı

Enerji nakil hatları, trafo merkezleri ve altyapı projelerinde uzun yıllar faaliyet gösteren Oskar Holding, uluslararası alanda da çalışmalar yürütmüştü. Grup, bugüne kadar birçok kamu ihalesinde yer almış, ülke savunması ve iletişim projelerinde de görev üstlenmişti.

Kayyum atandı

Mahkeme kararıyla şirketin tasfiye ve gözetim sürecinde görev alması için mali müşavir ve hukukçu kayyımlar görevlendirildi. Kayyumlar, her iki ayda bir mahkemeye şirketin mali durumuna ilişkin rapor sunacak.