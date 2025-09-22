BIST 11.519
DOLAR 41,38
EURO 48,72
ALTIN 4.950,01
HABER /  EKONOMİ

Büyük projelerde yer almıştı! 49 yıllık holding iflas etti, borcu dudak uçuklattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Büyük projelerde yer almıştı! 49 yıllık holding iflas etti, borcu dudak uçuklattı

Akkuyu Nükleer Santrali ile TEİAŞ’a iş yapan 1976 yılından beri faaliyet gösteren Türk devlerinden Oskar Holding 2 milyar lirayı aşkın borcuyla konkordato ilan etmişti. Mahkeme holdingin iflasına karar verdi.

Abone ol

1976’dan bu yana enerji, inşaat, aydınlatma ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren Oskar Holding, ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon gerekçesiyle 4 bağlı şirketiyle birlikte konkordato ilan etmişti. Ancak mahkeme, şirketin borçlarını ödeyemediğine hükmederek iflasına karar verdi.

Karara göre Oskar Yatırım Enerji, Oskar Enerji, Oskar Led Aydınlatma ve Anadolu Elektrik Sanayi’nin de aralarında bulunduğu grup şirketlerinin tamamı iflas kapsamına alındı. Şirketin stokları ve varlıkları kayyım gözetiminde tasfiye edilecek.

2 milyar lirayı aşan borç yükü

Holdingin özellikle kamu ve özel sektörde üstlendiği projelere rağmen, 2 milyar lirayı geçen borçlarını çeviremediği kaydedildi. Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre, mahkeme, rehinli alacaklılara yönelik konkordato taleplerini reddetti, adi alacaklılar için ise taksitli ödeme planı oluşturdu.

Enerji projelerinde önemli rol almıştı

Enerji nakil hatları, trafo merkezleri ve altyapı projelerinde uzun yıllar faaliyet gösteren Oskar Holding, uluslararası alanda da çalışmalar yürütmüştü. Grup, bugüne kadar birçok kamu ihalesinde yer almış, ülke savunması ve iletişim projelerinde de görev üstlenmişti.

Kayyum atandı

Mahkeme kararıyla şirketin tasfiye ve gözetim sürecinde görev alması için mali müşavir ve hukukçu kayyımlar görevlendirildi. Kayyumlar, her iki ayda bir mahkemeye şirketin mali durumuna ilişkin rapor sunacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Trabzonspor-Gaziantep FK maçı için flaş karar! TFF gece yarısı apar topar toplandı
Foto Galeri Trabzonspor-Gaziantep FK maçı için flaş karar! TFF gece yarısı apar topar toplandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İrem Derici'den sevgilisiyle aşk dolu paylaşım! Yaptırdıkları dövmeler olay oldu
İrem Derici'den sevgilisiyle aşk dolu paylaşım! Yaptırdıkları dövmeler olay oldu
Polisan Holding'in Dilovası tesisi LEED gümüş sertifikası aldı
Polisan Holding'in Dilovası tesisi LEED gümüş sertifikası aldı
150 liralık yağa 450 lira dedi! O market sahibi için hareket geçildi 17 milyon lira ceza...
150 liralık yağa 450 lira dedi! O market sahibi için hareket geçildi 17 milyon lira ceza...
Dua Lipa tarafını seçti! İsrail destekçisi menajerine yol verdi...
Dua Lipa tarafını seçti! İsrail destekçisi menajerine yol verdi...
Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Hanımla ilgili dedikodular
Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Hanımla ilgili dedikodular
Zorlu Holding, geçen yıl 2,9 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi
Zorlu Holding, geçen yıl 2,9 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve 7 şüpheli hakkında yeni karar
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve 7 şüpheli hakkında yeni karar
Bolu'da 2 katlı evde yangın: Karı-koca hayatını kaybetti
Bolu'da 2 katlı evde yangın: Karı-koca hayatını kaybetti
Bolu'da korkunç yangın can aldı! İki katlı evde yaşlı çift yaşamını yitirdi...
Bolu'da korkunç yangın can aldı! İki katlı evde yaşlı çift yaşamını yitirdi...
ABD menşeli ürünlerde ek mali yükümlülük kaldırıldı
ABD menşeli ürünlerde ek mali yükümlülük kaldırıldı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 2. duruşması başladı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 2. duruşması başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisiyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisiyle ilgili açıklama