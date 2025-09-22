Trabzonspor-Gaziantep FK maçı için flaş karar! TFF gece yarısı apar topar toplandı
Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maça damga vuran pozisyon için Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. TFF'nin bu pozisyondaki hakem konuşmalarını açıklama kararı aldığı belirtildi.
Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK’yı konuk etti. 90 dakika 1-1’lik eşitlikle sonuçlanırken karşılaşmanın 65. dakikasındaki bir pozisyon tartışmalara yol açtı.
Mücadelenin 65. dakikasındaki pozisyonda Trabzonspor’da Felipe Augusto’ya yapılan faulün ardından Augusto oyunu hızlı bir şekilde başlatmak istemişti. Augusto’nun oyunu başlatması ve Edin Visca’nın topla buluşmasının ardından Trabzonspor tehlikeli bir atak yakalamıştı. Visca'nın topla buluşmasından birkaç saniye sonra maçın hakemi Arda Kardeşler, serbest vuruşun yerinden kullanmadığını belirtip tekrarlanmasını istemişti.
Bu karar tepkilere neden olurken Türkiye Futbol Federasyonu pozisyonla ilgili harekete geçti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gece geç saatlerde kurmaylarıyla bir araya geldi ve pozisyonu değerlendirdi.
Toplantıda, Arda Kardeşler’in insiyatif alarak mı oyunu durdurduğunu yoksa VAR veya dördüncü hakemden bir uyarı gelip gelmediğinin araştırıldığı belirtildi.